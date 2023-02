Quanto ha venduto la serie di Professor Layton? I dati in attesa di New World of Steam

Dopo diversi anni dall'ultimo gioco, al Nintendo Direct di febbraio 2023 è stato annunciato Professor Layton and the New World of Steam, nuovo episodio della serie in arrivo su Nintendo Switch e che riporta in scena il noto professore ed il suo assistente Luke.

Al momento, però, sono ancora molto poche le informazioni su Professor Layton and the New World of Steam, con Level-5 che tra l'altro non ha rivelato alcun dettaglio sulla finestra di lancio. In attesa dunque di scoprire più informazioni sulla nuova avventura investigativa per Switch, dalla pagina del gioco su Nintendo eShop arrivano dati di vendita aggiornati sulla serie complessiva.

Dall'esordio del primo gioco (Il Professor Layton ed il Paese dei Misteri, pubblicato per la prima volta su Nintendo DS nel 2007) ad oggi, il brand di Level-5 ha piazzato in totale 18 milioni di copie. Non ci sono però numeri più precisi sulle vendite dei singoli esponenti del franchise, che in ogni caso nel corso del tempo si è ritagliato il suo spazio nel cuore degli appassionati grazie alla qualità di ogni episodio e la grande cura risposta dagli autori nel dare grande caratterizzazione e varietà agli innumerevoli rompicapi presenti.

I fan hanno chiesto a gran voce in passato il ritorno di Layton, e dalle parole presto si passerà ai fatti: non resta che scoprire quando New World of Steam sarà disponibile su Switch.