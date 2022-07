Sin dalle sue origini risalenti al 1996 sulla prima PlayStation, Resident Evil è divenuto un vero e proprio fenomeno di culto. Il survival horror di Capcom si è imposto sul mercato rivelandosi un grande successo, con risultati sempre più grandi grazie all'arrivo di numerosi seguiti, conversioni, spin-off e remake nel corso degli anni.

Il brand è divenuto il più forte tra quelli creati dalla compagnia giapponese, commercialmente parlando. Ma di preciso quanto ha venduto la serie di Resident Evil dagli inizi ad oggi? Capcom ha aggiornato i dati di vendita dei suoi franchise, dove emerge chiaramente che il brand ha totalizzato la bellezza di 127 milioni di unità vendute tenendo conto di tutti i giochi pubblicati in oltre 25 anni di storia.

Si tratta di numeri eccellenti che assicurano un futuro roseo alla serie, considerato che Capcom non intende certo fermarsi con la realizzazione di ulteriori esponenti. A tal proposito, infatti, ricordiamo che Resident Evil 4 Remake uscirà il 24 marzo 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, catalizzando velocemente l'attenzione dei fan che non vedono l'ora di giocare la promettente reinterpretazione del classico pubblicato nel 2005.

Non si tratta dell'unica produzione relativa al franchise in arrivo nei prossimi mesi, dato che il 28 ottobre 2022 Capcom pubblicherà Resident Evil Village Gold Edition, nuova edizione dell'ottavo episodio principale che includerà, oltre al gioco base, il DLC Le Ombre di Rose, personaggi aggiuntivi per la modalità Mercenari ed il gameplay in terza persona. Con queste due produzioni, i numeri fin qui registrati da Resident Evil sono destinati ad aumentare ulteriormente.