Quanto ha venduto la serie di The Last of Us? Dati aggiornati al 2023

Iniziata nel 2013 su PS3, la serie di The Last of Us targata Naughty Dog si è velocemente imposta come una delle più grandi certezze degli appassionati PlayStation, rimasti stregati dalle avventure post-apocalittiche di Joel ed Ellie e dall'eccellente qualità dei giochi che li hanno visti come protagonisti.

Sia il capitolo originale (riproposto negli anni successivi in versione Remastered su PS4 e nel remake Parte I su PS5) che il seguito The Last of Us Parte II pubblicato nel 2020 si sono rivelati dei grandi successi commerciali. Ma esattamente quanto ha venduto la serie di The Last of Us? A rivelarci questo dettaglio è Naughty Dog in persona, attraverso le parole del suo co-presidente Neil Druckmann.

In un post ufficiale sul blog di Naughty Dog, dove tra l'altro viene mostrato un nuovo artwork di The Last of Us Multiplayer, Druckmann conferma che dal 2013 ad oggi la serie ha venduto in totale 37 milioni di copie, un numero destinato a crescere sempre di più nei prossimi anni con l'arrivo di ulteriori progetti collegati al franchise.

Oltre al gioco tutto incentrato sul multiplayer, infatti, ricordiamo che The Last of Us Parte 1 arriverà su PC nel corso del 2023, precisamente il prossimo 3 marzo: in questa data, per la prima volta in ambito videoludico, il brand varcherà i confini PlayStation per raggiungere nuovi lidi ed accrescere ulteriormente la sua popolarità.