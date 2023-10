Ma quindi, quanto ha venduto Marvel's Spider-Man 2? E' un successo o no?

Dopo aver convinto la critica, conquistando un Meta Score di 90 (un'impresa che ad Insomniac Games non riusciva dai tempi di PlayStation 2 e della prima trilogia di Ratchet & Clank), Marvel's Spider-Man 2 ha sfondato pure sul mercato. Quanto ha venduto? Può essere considerato un successo?

Stando a quanto trionfalmente annunciato da Sony Interactive Entertainment sui social, Marvel's Spider-Man 2 è stato capace di vendere ben 2,5 milioni di copie in appena 24 ore di disponibilità sul mercato. Se non siete avvezzi a questi numeri, vi basterà sapere che sono davvero alti. Così alti, da garantire a Marvel's Spider-Man 2 il titolo di esclusiva PlayStation venduta più velocemente di sempre. Dunque, rispondendo alla domanda del titolo, possiamo senz'altro affermare che il nuovo gioco dei PlayStation Studios è un grande successo, del tipo che sta facendo stappare parecchie bottiglie anche dalle parti di Marvel.

Marvel's Spider-Man 2 ha fatto meglio di molti grandi nomi PlayStation, anche se almeno per il momento non possiamo confrontare i numeri in maniera diretta, dato che le forbici temporali prese in esame da Sony sono diverse. Sappiamo, ad esempio, che a novembre 2022 God of War Ragnarok ha venduto 5,1 milioni di copie in sette giorni, mentre a giugno 2020 The Last of Us Part 2 ne ha impiegati tre per raggiungere quota 4 milioni. Il diretto predecessore, Marvel's Spider-Man, ha invece piazzato 3,3 milioni di unità in tre giorni a settembre 2018.

A giudicare dalla partenza lampo, Marvel's Spider-Man 2 ha tutte le carte in regola per superarli tutti - sia i dati di Marvel's Spider-Man e The Last of Us Part 2 dopo tre giorni, sia i numeri di God of War Ragnarok dopo una settimana, ma per averne la certezza dobbiamo necessariamente attendere dei nuovi comunicati ufficiali da parte di Sony.