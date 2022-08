Quanto ha venduto The Last of Us 2 di Naughty Dog?

The Last of Us Parte 2 è uno dei videogiochi più acclamati degli ultimi anni, da molti ritenuto uno dei giochi più importanti della lineup PlayStation. Ma sapete quanto ha venduto The Last of Us 2 per PS4?

Ad oggi The Last of Us 2 ha venduto circa dieci milioni di copie come confermato da Neil Druckmann di Naughty Dog, c'è da dire che Sony non ha mai diffuso dati ufficiali in merito e lo stesso Neil fa sapere che i dati interni risalgono all'inizio del 2022, quindi il dato potrebbe non essere troppo preciso o almeno non rispecchiare la realtà esatta di questo momento, con vendite probabilmente cresciute in questi ultimi mesi.

The Last of Us 2 può considerarsi certamente un successo di pubblico e critica, premiato da un ottimo riscontro commerciale e con milioni di copie vendute in tutto il mondo. Neil Druckmann in questi mesi ha supervisionato i lavori sulla serie TV di The Last of Us in produzione presso HBO, oltre ad aver diretto i lavori su The Last of Us Parte 1, riedizione del primo gioco della serie uscito nel 2013 su PS3, rimasterizzato nel 2014 per PS4 e pronto a tornare su PS5 dal 2 settembre 2022 e in seguito su PC.