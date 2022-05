Quanto ha venduto The Last of Us Parte 2, è un successo oppure no?

L'ultimo report finanziario di Sony svela i dati di vendita delle principali esclusive PS4 e PS5, nel caso di The Last of Us Parte 2 i dati non sono aggiornatissimi ma sono sicuramente molto interessanti.

Dicevamo che i dati non sono aggiornatissimi poiché si fermano al 21 giugno 2020, ovvero tre giorni dopo il lancio sul mercato del gioco di Naughty Dog, che in questo breve lasso di tempo ha raggiunto quota quattro milioni di unità vendute. Una cifra lusinghiera anche se c'è da dire che non sappiamo come si siano evoluto le vendite nel corso del tempo e se sappiamo che per titoli come Horizon Zero Dawn, God of War e Marvel's Spider-Man c'è stata una crescita esponenziale nel corso del tempo, non abbiamo dati precisi per valutare se sia accaduto lo stesso con The Last of Us Parte 2.

In ogni caso il successo di The Last of Us 2 è ovviamente fuori discussione con il gioco accolto positivamente da pubblico e critica, sicuramente le vendite sono aumentate nel corso del tempo ma gli ultimi dati ufficiali diffusi da Sony riportano solamente il venduto dei primi tre giorni e non abbiamo informazioni più precise a riguardo. La sezione è che TLOU 2 abbia venduto bene ma non raggiungendo i livelli di altri blockbuster PlayStation come God of War, Horizon Zero Dawn e Marvel's Spider-Man.