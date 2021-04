Quanto hanno venduto The Last of Us e The Last of Us 2?

Sia il primo The Last of Us che il più recente The Last of Us Parte II si sono imposti al vertice delle migliori esclusive in forza a Sony. Naughty Dog ha creato un brand che ha impiegato pochissimo tempo per far breccia nel cuore degli appassionati, rimasti stregati dalle emozionanti vicende di Joel ed Ellie.

Trattandosi appunto di esclusive di punta, quanto hanno venduto i due capitoli di The Last of Us? Andiamo con ordine partendo dal capostipite, uscito nel giugno del 2013 su PS3. Al 19 ottobre 2019, The Last of Us ha venduto in totale oltre 20 milioni di copie, tenendo conto sia della versione originale che della Remastered uscita su PS4 nel 2014. All'epoca del lancio, l'opera piazzò 1,3 milioni di copie in una settimana, arrivando a 3,4 milioni dopo tre settimane. Ad aprile 2018 si è raggiunto poi il tetto delle 17 milioni di unità. Ciò ha reso il primo capitolo uno dei giochi più venduti di sempre sia su PS3 che su PS4.

The Last of Us Parte II è uscito da neanche un anno (è disponibile da giugno 2020), con la possibilità quindi che i suoi numeri possano diventare ancora più imponenti nel prossimo futuro. Ma sin dall'inizio ha registrato dati clamorosi: l'avventura di Ellie ha piazzato 4 milioni di copie nei soli primi tre giorni di commercializzazione, entrando così nella storia come l'esclusiva PS4 più venduta di sempre in quel lasso di tempo: in precedenza, God of War era arrivato a 3,1 milioni di copie in tre giorni, mentre Marvel's Spider-Man a 3,3 milioni nello stesso breve periodo. Secondo Naughty Dog il gioco ha continuato a vendere a ritmi sostenuti anche nei mesi successivi al lancio, pertanto è lecito aspettarsi prossimamente comunicazioni ancora più trionfali da Sony sul successo commerciale del gioco, soprattutto se verrà annunciato l'upgrade next-gen per PlayStation 5.

A tal proposito, ci sono rumor su una patch PS5 per The Last of Us Parte 2: nulla per ora è stato confermato, ma presto o tardi qualche comunicazione ufficiale in tal senso potrebbe arrivare. Avete letto invece che The Last of Us Parte 2 è il primo gioco ad aver ottenuto 300 premi GOTY?