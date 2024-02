Quanto ha venduto Xbox Series X/S? Poco meno di 30 milioni di console, secondo Take-Two

Durante l'ultima conferenza con gli azionisti, Take-Two ha dichiarato che ad oggi nelle case dei giocatori ci sono 77 milioni di console di nona generazione, ovvero PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Questo dato è interessante perché sappiamo che PlayStation 5 ha piazzato 50 milioni di console dal novembre 2020, questo vuol dire idealmente che Xbox Series X e Xbox Series S hanno totalizzato circa 27 milioni di unità distribuite, un dato solo di poco inferiore ai numeri trapelati poche settimane e che parlavano di 30 milioni di Xbox distribuite in tutto il mondo.

I dati diffusi da Take-Two sono aggiornati al 31 dicembre 2023 e non è chiaro se queste informazioni siano precise o solamente stime fatte dal publisher. Microsoft dal canto suo non ha mai comunicato il numero di Xbox Series X/S distribuite e dunque il dato estrapolato dal report di Take-Two non è ufficiale.

Si ipotizza quindi che Xbox Series X/S abbia venduto circa la metà di PlayStation 5 nello stesso lasso di tempo. Come emerso da alcuni report, in questo trimestre Sony e Microsoft avrebbero diminuito la produzione di PS5 e Xbox Series X/S per smaltire gli invenduti della stagione natalizia: Sony avrebbe dimezzato la produzione passando da un milione a 500.000 pezzi mentre Microsoft avrebbe ordinato alle fabbriche asiatiche uno stop fino a nuovo ordine.