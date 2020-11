Quanto ha venduto Xbox Series X/S al lancio? Ecco le prime stime

Microsoft non annuncerà il numero di Xbox Series X/S come confermato da Phil Spencer, gli analisti si sono però messi al lavoro per capire quanto abbia venduto la nuova console della casa di Redmond al lancio.

Nel Regno Unito Xbox Series X/S ha registrato il miglior lancio Xbox di sempre con 155.000 unità vendute, a livello mondiale le due console potrebbero aver raggiunto quota 1.2/1.4 milioni di pezzi venduti, circa tra il 20% e il 40% in più rispetto rispetto a Xbox One che si fermò poco sotto il milione di unità in 24 ore.

Da notare come questi dati siano stati estrapolati da varie fonti, tra cui VGChartz, mai troppo attendibile per quanto riguarda i dati di vendita. Di fatto Xbox Series X/S è sold-out e gli analisti segnalano però condizioni di mercato non particolarmente favorevoli per Microsoft, con molti negozi chiusi a causa del lockdown in tanti paesi e rifornimenti limitati per lo stesso motivo.

Tra le due console, Series X è stata la più apprezzata dai consumatori con vendite vicino al milione di pezzi mentre Xbox Series S avrebbe piazzato 500.000 console. Si parla di circa 900.000 console vendute negli USA mentre in Europa le unità vendute dovrebbero essere tra le 340.000 le 400.000, 155.000 di queste vendute in Inghilterra. Ribadiamo però come si tratti di stime basate su dati tutt'altro che ufficiali e dunque da prendere come indicazione di massima.