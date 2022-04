Quanto hanno venduto Xbox Series X/S, PS5 e Nintendo Switch in totale?

VGChartz ha pubblicato nuovi dati di vendita aggiornati di PlayStation 5, Xbox Series e Nintendo Switch, per quanto non si tratti di numeri precisi certamente questi dati ci permettono di avere una idea di massima sui numeri generati dalle console di attuale generazione.

Come sappiamo, VGChartz si limita a sommare i dati ottenuti da vari enti che si occupano di tracciare le vendite hardware e software in tutto il mondo, a questi si aggiungono anche stime e analisi, i numeri come detto, purtroppo, non sono sempre precisi soprattutto nel caso delle piattaforme Xbox, visto che Microsoft non comunica il vendite dell'hardware ormai da molti anni.

Nella settimana che va dal 3 al 9 aprile, Nintendo Switch avrebbe venduto oltre 308.000 pezzi secondo una stima di VGChartz, portando il totale a 106.76 milioni di console Switch, Switch Lite e Switch OLD distribuite dal marzo 2017. Sempre secondo stime, le console della famiglia Xbox hanno piazzato 173,812 unità per un totale di 14.04 milioni di console distribuite mentre PS5 raggiunge quota 18.85 milioni grazie alle 144.833 console distribuite nella prima settimana di aprile.

Nintendo Switch 106,756,101 Xbox Series X|S - 14,041,341 PlayStation 5 - 18,854,415 PlayStation 4 - 116,768,214 Xbox One - 50,522,958

Per quanto come, ribadiamo, si tratti di dati stimati e non certi, il panorama evidenziato da VGChartz delinea un testa a testa tra PS5 e Xbox Series X/S, con Nintendo Switch che si avvicina alle vendite globali di PlayStation 4, ormai ampiamente sopra quota 116 milioni dal 2013 ad oggi. Xbox One avrebbe invece superato le 50 milioni di console distribuite, ma non ci sono dati Microsoft ufficiali a conferma di questi numeri.