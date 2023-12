Quanto ha venduto Yakuza Like a Dragon? SEGA fornisce i dati aggiornati

Yakuza Like a Dragon ha costituito un passo in avanti cruciale per la serie SEGA, che da questo momento in poi ha imboccato un sentiero differente, più vicino al genere JRPG e ai combattimenti a turni. Ma quanto ha venduto il titolo pubblicato nel 2020?

SEGA ha fornito un aggiornamento riguardante le vendite di Yakuza Like a Dragon, specificando che il titolo ha raggiunto quota 1.8 milioni di copie a livello globale. Come riporta su X|Twitter l'account di Genki, il publisher ha anche rivelato la distribuzione a livello mondiale del gioco: 400.000 unità sono state piazzate in Giappone, mentre le restanti 1.4 milioni di copie sono state acquistate altrove.

La diffusione del gioco, in ogni caso, non è limitata alle copie distribuite, in quanto Yakuza Like a Dragon è stato inserito all'interno del catalogo di Xbox Game Pass, e gli abbonati al servizio di gaming on demand di Microsoft hanno potuto prendere parte alle peripezie di Ichiban Kasuga senza ulteriori esborsi. La collaborazione tra SEGA e il colosso di Redmond deve aver dato i suoi frutti, in quanto il publisher nipponico ha in seguito deciso di portare altri suoi titoli su Game Pass, incluso Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, disponibile da questo mese nel catalogo, e diversi capitoli della serie di Persona.

