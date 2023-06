Quanto ha venduto The Legend of Zelda Tears of the Kingdom?

Fortemente atteso dai far per diversi anni, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ha fatto il suo esordio su Nintendo Switch il 12 maggio 2023, confermandosi subito un successo non solo di critica e pubblico, ma anche a livello commerciale.

Il nuovo episodio di The Legend of Zelda ha infatti avuto vendite eccezionali al lancio sulla console ibrida Nintendo, ma precisamente quante copie ha già piazzato Tears of the Kingdom? A rivelarcelo è stata la Grande N in persona, confermando che Zelda Tears of the Kingdom ha venduto 10 milioni di copie in soli tre giorni di commercializzazione. Proprio il fatto che il dato si riferisce al preciso periodo di lancio lascia intendere che il kolossal Nintendo possa aver registrato numeri ancora più impressionanti nelle settimane successive.

Tears of the Kingdom continua infatti a vendere in maniera regolare e sostenuta, come ad esempio dimostrano le classifiche di vendita relative al Regno Unito in cui l'opera continua ad occupare le posizioni più alte anche a distanza di un mese e mezzo dal suo esordio sul mercato. Ufficialmente il nuovo Zelda ha dunque venduto 10 milioni di copie, ma non resta che attendere il prossimo aggiornamento da parte di Nintendo, che potrebbe confermare numeri ancora più impressionanti raggiunti dal gioco fino a questo momento.