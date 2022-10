Da Venerdì 13 a The Callisto Protocol: parte la docuserie sulla genesi dell'horror

I ragazzi di Striking Distance lanciano una docuserie sullo sviluppo di The Callisto Protocol: nel primo episodio "Mastering Horror" intervengono diverse leggende del settore, dal cinema alla TV passando, ovviamente, per i videogiochi.

A traghettarci in questo fiume di carne e sangue è naturalmente Glen Schofield: il papà della serie di Dead Space apre una finestra sulla dimensione splatter di The Callisto Protocol per svelare i segreti delle strategie adottate dalle icone del settore per restituire agli spettatori (e ai giocatori) un'esperienza immersiva e terrorizzante.

Tra i maestri dell'horror e gli esperti di settore che intervengono nella docuserie troviamo ad esempio Robert Kirkman (creatore della serie The Walking Dead), Janina Gavankar (attrice di True Blood), Sean Cunningham (direttore di Venerdì 13) e Tom Savini (attore ed esperto di effetti speciali per film e serie TV horror splatter). Non mancano poi dei bozzetti preparatori e dei render inediti sulle creature deformi di The Callisto Protocol che proveranno in tutti i modi a banchettare con i tessuti molli del nostro sfortunato alter-ego.

Prima di lasciarvi al video di cui sopra, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate lo speciale su The Callisto Protocol tra morte, sangue e terrore nello spazio.