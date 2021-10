Vengeance is Mine e Red Goes Faster: tanti annunci per PS5 e Xbox da 110 Industries

Il Tokyo Game Show 2021 Online è stato per 110 Industries lo scenario perfetto per rivelare lo sviluppo di diverse nuove produzioni in arrivo nei prossimi anni su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Oltre a Wanted Dead realizzato dal director di Ninja Gaiden, il publisher ha annunciato ulteriori due progetti.

Il primo di questi è Vengeance is Mine, un gioco d'azione incentrato su combattimenti tra mech e in arrivo nel corso del 2023. Al momento non è stato rivelato qual è il team di sviluppo dietro alla produzione, ma è confermato il coinvolgimento di Stefanie Joosten, nota al pubblico per aver interpretato Quiet in Metal Gear Solid V: The Phantom Pain e che riveste il ruolo di associate creative director per Vengeance is Mine.

"Lo scorso inverno mi sono unita a questo progetto ed ho iniziato a lavorare giorno e notte con un gruppo di persone straordinarie sparse per il mondo", dice Joosten a proposito della sua esperienza, aggiungendo che "al nostro brillante team è stato dato il compito di creare un'esperienza di gioco completamente nuova mescolando tra loro temi e generi in maniera inaspettata, in modo da creare qualcosa di nuovo che vada oltre gli standard dell'industria come li conosciamo finora". Vengeance is Mine sembra quindi porsi come un'opera ambiziosa, sebbene al momento sia disponibile soltanto un breve teaser che mostra nel dettaglio il design di un mech.

Non è ancora finita: 110 Industries mostra anche un breve filmato di Red Goes Faster, un titolo di corse sci-fi che offre "un contrasto tra corse esilaranti e una storia intrigante basata su un triangolo amoroso". A parte il teaser trailer non c'è molto altro e non è stato confermato nemmeno in questo caso il nome dello sviluppatore. Ci sarà da attendere per maggiori informazioni, considerato che Red Goes Faster è atteso per il 2024.