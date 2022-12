Vengeful Guardian Moonrider in video: l'erede spirituale di Contra esce a gennaio

Se amate gli shooter 2D vecchia scuola come Turrican e Contra, segnatevi sul calendario la data del 13 gennaio 2023: sarà allora, infatti, che il team di JoyMasher lancerà sul mercato Vengeful Guardian Moonrider, un frenetico action sparatutto a scorrimento con grafica 16-bit.

In sviluppo su PC, PS4, Nintendo Switch e PlayStation 5, l'opera ultima degli autori di Blazing Chrome ci proietterà in una dimensione sci-fi piena di nemici da abbattere e di piattaforme su cui balzare con il giusto tempismo.

Nel mondo oppresso di Vengeful Guardian, l'umanità dovrà affidare il suo destino a un eroe improbabile, un cyber-ninja conosciuto come Moonrider. Creato come uno strumento per salvaguardare il potere dittatoriale di uno stato totalitario, Moonrider si ribellerà ai suoi stessi 'padroni' e darà la caccia agli altri super-soldati al servizio dei 'cattivoni' di questo universo distopico.

Sotto il profilo strettamente ludico, il titolo attinge a piene mani dall'esperienza maturata da JoyMasher (a tal proposito, qui trovate la nostra recensione di Blazing Chrome) per metterla al servizio dei patiti di retro-shooter a scorrimento con un'avventura 16-bit che promette di essere piena di colpi di scena. Date perciò un'occhiata al nuovo video di Vengeful Guardian Moonrider e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo action vecchia scuola.