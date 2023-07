Venice 2089: è tempo di scoprire gli effetti del mare sulla Venezia del futuro su Switch

In quel di Steam continuano ad arrivare importanti produzioni videoludiche minori che sanno incuriosire ed ammaliare i giocatori: dopo la pubblicazione del Launch Trailer di Madshot, il viaggio rogue-lite frenetico dentro Cthulhu, è tempo di prepararsi alla scoperta di Venice 2089 su Nintendo Switch.

Sviluppato e pubblicato da Safe Place Studio nell'ottobre 2022 su PC, Venice 2089 sta per arrivare anche su Nintendo Switch entro la fine del mese di luglio. "Esplora una Venezia del futuro alle prese con gli effetti dell'innalzamento dell'acqua che sta lentamente distruggendo la città, vestendo i anni di un adolescente annoiato con il suo hoverboard ed il suo fidato drone".

"La città di Venezia, un tempo importante meta turistica ma ormai quasi disabilitata, sta lottando contro il comportamento imprevedibile delle maree. Tra le lamentele dei cittadini, alcuni dei monumenti più importanti vengono portati via e la parte bassa della città diventa inaccessibile il più delle volte. In Venice 2089, esplorerete la città attraverso gli occhi di Nora". L'arrivo di Venice 2089 è previsto su Nintendo Switch il 27 luglio di quest'anno. Siete pronti a scoprire di più l'avventura ideata dai ragazzi di Safe Place Studio? Manca davvero poco al suo approdo nei lidi della console ibrida della Grande N. Acquistabile a soli 6.99 euro, Venice 2089 può essere un'ulteriore occasione per comprare giochi Switch su Nintendo eShop per divertirsi spendendo poco.