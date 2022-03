Venice Master: gondolieri, mercanti e costruttori nel nuovo simulatore rinascimentale

Il team di PlayWay, gli editori di I Am Jesus Christ, si dice impegnato a supportare gli sviluppatori di SolidGames per concretizare il progetto di Venice Master, un'esperienza interattiva sui mestieri più in voga nella Venezia rinascimentale.

Il titolo punta infatti a ricreare la vita degli artigiani e dei tanti professionisti che hanno contribuito, con le loro opere, a fare di Venezia il gioiello del Rinascimento. Il compito affidato agli utenti sarà perciò quello di indossare idealmente i panni dei carpentieri, gondolieri, mercanti, artisti e manovali del tempo per completare tutta una serie di incarichi e contribuire alla realizzazione delle opere commissionate dai mecenati.

Come sottolinea PlayWay su Steam, in Venice Master sarà possibile partecipare a tantissime missioni e compiti nella città lagunare: partendo da zero, i giocatori potranno investire il proprio denaro in nuove attività, come la costruzione di ponti e palazzi. Per riuscire in questa impresa, gli utenti dovranno però realizzare i macchinari necessari per i lavori di costruzione, metallurgia e carpenteria, occupandosi anche delle operazioni di trasporto dei materiali attraverso i canali. La progressione delle attività comprende anche le opere necessarie per edificare le lussuose residenze degli aristocratici e capolavori come il Ponte di Rialto.

I lavori sul progetto di Venice Master, ad ogni modo, proseguiranno ancora a lungo, a giudicare dalla finestra di commercializzazione indicata da PlayWay: la pagina Steam della nuova esperienza interattiva ambientata nella Venezia del Rinascimento fissa l'uscita del titolo nel 2024 su PC.