Venom, Avengers 4 e The Predator: le migliori news Cinema di ieri

Rientro dalla vacanze di Pasqua interessante sul lato cinema, dato che ieri sono uscite diverse novità sull'attesissimodella, sue suldi, con novità a curiosità dedicata anche ad altri titoli del momento.

Prima immagine del costume di Venom?

Non sarebbe la prima volta che il merchandising o il materiale promozionale di un film ci svelino il look ufficiale di questo o quel personaggio, ma qui non c'è nulla di ufficiale. Un'immagine pubblicitaria di una bottiglia di Brisk Iced Tea ci mostrerebbe infatti per la prima volta il potenziale look di Eddie Brock (Tom Hardy) una volta unitosi con il Simbionte per divenire Venom nell'omonimo film stando alone diretto da Ruben Fleischer per la Sony, primo di un Universo Rated-R. Venissimo confermato, non ci dispiacerebbe: il look è assolutamente fedele alle opere a fumetti. In aggiunta, il sito That Hastag Show, confermerebbe (ma resta tutto da vedere) il fatto che Woody Harrelson interpreti Carnage nel film. Chissà...



Il titolo ufficiale di Avengers 4 potrebbe spaventare i fan

Mentre cresce l'attesa per vedere in sala Avengers: Infinity War dei fratelli Russo, di cui sono disponibili nuove sequenze e immagini ufficiali, ieri i registi sono tornati a parlare del quarto capitolo del franchise crossover Marvel, rivelando che il titolo ufficiale del film "dovrebbe spaventare" tutti i fan del MCU. A quanto pare, infatti, il titolo di Avengers 4 sarebbe già stato scelto e depositato, ma l'ufficialità starebbe tardando a causa dell'enorme importanza dello stesso, motivo per cui sarà probabilmente annunciato un paio di settimane dopo l'uscita di Infinity War o in estate, al San Diego Comic-Con o in evento simile.



Shane Black conferma l'arrivo del trailer di The Predator!

Mentre le riprese aggiuntive sarebbe ormai in fase di chiusura, lo sceneggiatore e regista Shane Black è intervenuto via Twitter per confermare l'arrivo del primo trailer di The Predator, sequel dei primi due film del franchise. Il filmmaker ha infatti scrivo via social che il trailer arriverà "più o meno a metà aprile", stuzzicando tutti i fan in attesa di scoprire di più sul nuovo film della serie diretto da un grande sceneggiatore come Black, già dietro a The Nice Guys o Arma Letale. Staremo a vedere.



Ready Player One è il grandioso easter egg eliminato dal film

Mentre Ready Player One di Steven Spielberg continua a macinare consenso di critica e pubblico, portandosi a casa anche risultati soddisfacenti al boxoffice, ecco che arrivano le prime indiscrezioni sugli easter egg eliminati dal cut finale del film. Quale sarebbe? La lista di alcuni famosissimi castelli della cultura popolare, partendo da quello di Hyrule in The Legend of Zelda fino al Castello di Caspian de Le Cronache di Narnia. Cliccate sul seguente link per scoprire dove e quando era prevista la loro comparsa in Ready Player One, tenendo ben a mente che si tratta di spoiler.