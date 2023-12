Venom Lethal Protector: leak per lo spin-off di Marvel's Spider-Man 2 in uscita nel 2025

Continuano i leak targati Insomniac Games: dopo aver scoperto l'esistenza di un contratto per tre giochi degli X-Men, viene ora confermato il tanto rumoreggiato spin-off di Marvel's Spider-Man 2 incentrato su Venom e in uscita apparentemente nel 2025.

Venom Lethal Protector è il titolo del gioco e riprende quello dell'omonima miniserie in sei episodi del 1993: il gioco è pensato come uno spin-off di Marvel's Spider-Man 2 e farà da ponte tra le vicende narrate nel secondo capitolo e gli avvenimenti del futuro Marvel's Spider-Man 3, in maniera simile a quanto accaduto con Marvel's Spider-Man Miles Morales.

Il gioco è previsto per l'autunno del 2025 su PlayStation 5 (salvo ritardo), tra i personaggi giocabili ci saranno Peter, Miles e il simbionte, impegnati a liberare New York dall'attacco di Carnage. Si parla di una campagna di breve durata (circa 8/10 ore) con poco più di dieci missioni e tre grandi boss fight, con l'aggiunta di sfide opzionali, collezionabili e missioni secondarie.

Così come il già citato Marvel's Spider-Man Miles Morales anche Venom Lethal Protector verrà venduto a prezzo budget e il piano sembra essere quello di lanciare il gioco al prezzo di 49,99 dollari negli Stati Uniti. Non è chiaro invece per quando sia previsto il reveal ufficiale di Venom Lethal Protector.



Insomniac Games sembra dimostrare dunque una capacità produttiva non comune, con una divisione dei progetti che permette di ottimizzare i costi e la forza lavoro dando vita ad una roadmap che prevede almeno sei giochi entro il 2030.