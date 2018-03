Venom, Solo: A Star Wars Story e Deadpool 2: le migliori news Cinema di ieri

Ancora giornata ricchissima per gli amanti dei cinecomic, quella di ieri, dato che sono uscite nuove e succose novità tutte dedicate ad alcuni titoli più attesi del momento, dapassando perfino ad arrivare ad

Venom comparirà solo pochi minuti nel film stand-alone Sony?

Per ora è soltanto una voce di corridoio, un rumor, ma secondo quanto riportato ieri da Manabyte il simbionte Venom comparirà soltanto per una manciata di minuti nella sua forma iconica nel film stand-alone di Ruben Fleischer con protagonista Tom Hardy. Dal trailer in realtà si intuiva un focus più mirato a Eddie Brock che a Venom, una storia di origini differente da molti altri cinecomic, con tanto di rated-r e meno fumettistica del previsto. Staremo a vedere, ma dovesse essere così la trovato potrebbe piacere davvero molto poco ai fan.



Un personaggio famoso in Solo: A Star Wars Story

Mentre attendiamo di vedere un full trailer ufficiale dell'attesissimo Solo: A Star Wars Story di Ron Howard dopo il teaser d'assaggio, ecco che in queste ultime ore si è fatto strada online un rumor molto interessante che vorrebbe Jabba the Hutt nello spin-off. Secondo il rumor sarà infatti spiegato anche il perché Han (Alden Ehrenreich) debba molti soldi al viscido mafioso intergalattico. Lo scopriremo soltanto il prossimo 23 maggio, giorno d'uscita del film.



Smentite sui "pessimi test screening" di Deadpool 2

Pochi giorni fa le preoccupanti voci su dei pessimi test screening di Deadpool 2 hanno messo in allerta i fan del Mercenario Chiacchierone, preoccupati della riuscita del film, ma a quanto pare si trattava solo di false voci. A smentire in queste ultime ore la notizia sarebbero infatti intervenuti Steven Weintraub di Collider (voce autorevole) e Brianna Hildebrand, interprete di Testata Mutante Negasonica nel film. Possiamo tirare un sospiro di sollievo, insomma.



Gli Avengers sulle nuove copertina di Empire Magazine

Sono ormai giorni che Avengers: Infinity War è sulla bocca di tutti grazie al nuovo trailer ufficiale, e dopo aver ammirato le cover da collezione di Entertainment Weekly ecco che ieri Empire Magazine ha mostrato le sue variant, di cui una in particolare lenticolare e meravigliosa dedicata a Thanos. Dato il numero di eroi, proprio come EW Vendicatori e Guardiani sono stati raggruppati mischiati e in diverse copertine, tutte con un loro perché.



Peyton Reed parla di Ant-Man and the Wasp

In molti avevano descritto diverse settimane fa il prossimo Ant-Man and the Wasp come "la prima commedia romantica della Marvel", ma a quanto pare non era propriamente vero, dato che il regista Peyton Reed è intervenuto ieri per sottolineare come "Hope non avrà un semplice ruolo di supporto o amante e quindi non si tratterà di una commedia romantica, anche se l'idea di una relazione potrebbe balenare in testa alla co-protagonista". Speriamo solo riesca a bissare il divertimento del primo capitolo.



Secondo trailer ufficiale per Soldado di Stefano Sollima

E per finire sempre ieri la Columbia Pictures ha rilasciato online il secondo, entusiasmante trailer ufficiale di Soldato, che adesso si chiamerà Sicario: Day of the Soldado, secondo capitolo della saga crime-thriller iniziata da Denis Villeneuve e ora diretto dal nostro Stefano Sollima (Gomorra). L'azione e la tensione ci sono, così come Benicio Del Toro e Josh Brolin, quindi non ci resta che attendere l'uscita di questo nuovo e interessantissimo progetto nato dalla penna del talentuoso Taylor Sheridan.