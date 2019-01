Vent'anni dopo, Resident Evil 2 debutta nuovamente al primo posto della classifica UK

Nell'aprile 1998 Resident Evil 2 per PlayStation debuttò al primo posto della classifica inglese, la storia si ripete oggi, con il remake che agguanta la prima posizione della UK Charts nella settimana di debutto sul mercato.

Resident Evil 2 rappresenta il miglior lancio di Capcom nel Regno Unito dai tempi di Resident Evil 7 Biohazard (gennaio 2018), sebbene il remake abbia venduto il 18% in meno sul mercato fisico, in ogni caso si tratta di un notevole risultato considerando che non si tratta di un sequel o un gioco originale. La maggior parte delle copie (74%) sono state vendute su PlayStation 4 mentre il restante su Xbox One, la versione PC non è stata inclusa nel tracciamento di GFK.

Classifica UK 28 Gennaio 2019

Resident Evil 2 Red Dead Redemption 2 Call of Duty Black Ops 4 New Super Mario Bros U FIFA 19 Ace Combat 7 Skies Unknown Super Smash Bros Ultimate Mario Kart 8 Deluxe Grand Theft Auto V Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

New Super Mario Bros U Deluxe abbandona il podio dopo tre settimane, da segnalare inoltre un calo pari al 51% nelle vendite di Ace Combat 7, che ha portato il gioco dalla prima alla sesta posizione della Top 10. Grazie ad un corposo price cut inoltre tornano in Top 40 Just Cause 4 (posizione 22), Astro Bot Rescue Mission (38) e PlayStation VR Worlds (27).