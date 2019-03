Vent'anni di Silent Hill: il papà della serie festeggia a Etna Comics

A giugno si terrà a Catania la nona edizione di Etna Comics, evento che vedrà la partecipazione straordinaria di Keiichiro Toyama, papà di Silent Hill, serie nata nel 1999 che proprio quest'anno festeggia il suo ventesimo compleanno.

Keiichiro Toyama sarà ospite della fiera siciliana per raccontare non solo i retroscena legati alla nascita di Silent Hill ma anche per ripercorrere la sua carriera, che lo ha visto al timone di produzioni come Forbidden Siren, Siren Blood Curse, Gravity Rush e Gravity Rush 2.

Keiichiro Toyama sembra avere un buon rapporto con il nostro paese, tanto da aver stretto un sodalizio artistico e personale con Chris Darrill, sviluppatore catanese autore dell'indie horror italiano Remothered Tormented Fathers, accolto positivamente da pubblico e critica.

Per tutte le informazioni sull'evento potete visitare il sito ufficiale di Etna Comics dove presto troverete maggiori dettagli sulla presenza di Keiichiro Toyama, autore di Silent Hill.