I ventagli affilati di Kitana in un cosplay di Mortal Kombat

Pubblicato da ormai oltre un mese, Mortal Kombat 1 sta per rinnovarsi con l'arrivo di contenuti aggiuntivi. Il titolo di NetherRealm, che funge da reboot per la saga, accoglierà presto nuovi sfidanti, che però non strapperanno via i personaggi più classici dal cuore degli appassionati.

Omni-Man sta per arrivare su Mortal Kombat 1. L'eroe invincibile della serie Prime Video 'Invicibile' sarà solo il primo di una lunga lista di kombattenti ad aggregarsi al roster del titolo. Dopo di lui arriveranno altri personaggi ospiti, come Patriota di The Boys, ma anche protagonisti storici come Quan-chi. Il piano di pubblicazione degli sfidanti del Kombat Pack 1 di Mortal Kombat 1 prevede che questi nuovi protagonisti arrivino tutti entro l'estate del 2024, assieme ad altri Kameo Fighters.

Con la sua formula che rinnova e rinfresca la saga, Mortal Kombat 1 sta conquistando e intrattenendo gli appassionati, che però non dimenticano il passato e la linea temporale originale. Tra i nostalgici, anche la cosplayer Sophie Valentine Gamergirl.

In questo cosplay di Kitana da Mortal Kombat la principessa del regno di Edenia si allontana dal ruolo svolto nel reboot. Kitana non è la gemella dal buon cuore che intende vedere sua sorella Mileena sul trono di Edenia, ma tutto il contrario. In questa interpretazione, come si può notare dal costume indossato dall'artista, torniamo ai tempi di Mortal Kombat, il nono capitolo uscito nel 2011, in cui tra le due scorreva solamente odio e rancore.