Venti in costume in un cosplay di Genshin Impact dall'italiana MochiChuu

Le novità di Genshin Impact 3.7 allontanano i giocatori da Mondstadt. I nuovi contenuti del free to play sviluppato da MiHoYo riguardano infatti la regione desertica di Sumeru, ma a riportarci nella regione dell'Anemo Archon e della Chiesa di Favonius ci pensa la cosplayer italiana MochiChuu.

Tra i grandi protagonisti di Mondstadt i giocatori fanno la conoscenza di Venti, un bardo itinerante sconosciuto e venuto dal nulla che vaga libero tra le strade della città cantando canzoni alle volte fuori moda e che nessuno ha mai sentito prima. Quando Venti giunse a Mondstadt, guadagnava molto meno dei suoi più rinomati colleghi. I pochi Mora raccolti con le sue esibizioni venivano spesi sempre nello stesso posto, una delle taverne della città. Purtroppo per lui, i suoi tentativi di comprare alcolici fallivano ogni volta a causa del suo aspetto troppo infantile. Decise dunque di cambiare approccio. Al posto di farsi pagare in Mora, si fece offrire da bere da coloro i quali gradivano le sue esibizioni. Allergico ai gatti e riluttante nei confronti dei formaggi e delle cose viscide, quando Venti evoca l'energia Anemo questa appare sotto forma di piume. Egli predilige infatti le cose che appaiono leggere.

In questo cosplay di Venti da Genshin Impact ammiriamo una versione femminile e in costume del bardo Anemo di Mondstadt. Ad aver realizzato questa magnifica interpretazione in cui è immancabile il copricapo a forma di fiore bianco è l'artista nostrana che su Instagram conta oltre 200 mila follower. Vi ricordiamo che a partire dall'update 3.3 Genshin Impact è disponibile in lingua italiana.