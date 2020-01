I venti giochi più venduti del 2019 in Nord America: trionfa COD Modern Warfare

Secondo il più recente report di NPD, nel 2019 i consumatori americani hanno speso 6.6 miliardi di dollari per l'acquisto di videogiochi, in calo del 9% rispetto ai 7.2 miliardi spesi nel 2018. Ma quali sono i giochi più venduti dell'anno negli Stati Uniti?

Call of Duty Modern Warfare guida la classifica americana seguito da NBA 2K20 e Madden NFL 20, a testimonianza del grande appeal dei giochi sportivi sul mercato statunitense. Borderlands 3 si piazza al quarto posto seguito da Mortal Kombat 11, Star Wars Jedi Fallen Order, Super Smash Bros Ultimate, Kingdom Hearts 3, The Division 2 e Mario Kart 8 Deluxe.

Top 20 USA 2019

Call of Duty Modern Warfare NBA 2K20 Madden NFL 20 Borderlands 3 Mortal Kombat 11 Star Wars Jedi Fallen Order Super Smash Bros Ultimate Kingdom Hearts 3 Tom Clancy's The Division 2 Mario Kart 8 Deluxe Grand Theft Auto V Red Dead Redemption II Minecraft FIFA 20 Anthem Pokemon Spada Resident Evil 2 Luigi's Mansion 3 Days Gone New Super Mario Bros U Deluxe

Interessanti anche le posizioni dalla 11 alla 20 con GTA V in undicesima posizione, seguono Red Dead Redemption 2, Minecraft, FIFA 20, Anthem, Pokemon Spada, Resident Evil 2 Remake, Luigi's Mansion 3, Days Gone e New Super Mario Bros U Deluxe.