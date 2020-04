I venti videogiochi più venduti in Italia nel 2019

Oltre ad aver pubblicato un report sullo stato del mercato italiano dei videogiochi nel 2019, IIDEA ha anche diffuso la classifica dei venti giochi più venduti in Italia lo scorso anno sommando le vendite fisiche e digitali.

Al primo posto troviamo FIFA 20 seguito da GTA V e Call of Duty Modern Warfare, a ridosso del podio trovano spazio invece FIFA 19, Crash Team Racing Nitro Fueled e Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

Classifica Videogiochi ITA 2019

FIFA 20 Grand Theft Auto V Call of Duty Modern Warfare FIFA 19 Crash Team Racing Nitro-Fueled Tom Clancy's Rainbow Six Siege Red Dead Redemption 2 Marvel's Spider-Man Pokémon Spada Minecraft Nintendo Switch Edition Luigi's Mansion 3 Minecraft PlayStation Edition Days Gone F1 2019 Kingdom Hearts 3 Crash Bandicoot N.Sane Trilogy Resident Evil 2 Mario Kart 8 Deluxe Assassin's Creed Odyssey God of War

In Top 20 figurano anche giochi come Pokemon Spada, Marvel's Spider-Man, Luigi's Mansion 3, Minecraft, Days Gone, F1 2019, Resident Evil 2 e Mario Kart 8 Deluxe, solamente per citarne alcuni. Grandi assenti invece produzioni di rilievo come eFootball PES 2020 e Sekiro Shadows Die Twice.

Cosa ne pensate dei dati diffusi da AESVI? La classifica italiana 2019 ci permette di avere senza dubbio una panoramica più completa sui gusti dei giocatori nel nostro paese.