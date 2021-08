Venz presenta il suo nuovo EP a tema videogiochi oggi pomeriggio su Twitch

Nei mesi scorsi avete imparato a conoscere Venz su queste pagine grazie ad una serie di singoli dedicati ai videogiochi più caldi del momento. Le pubblicazioni si sono poi interrotte per qualche tempo ma c'è un valido motivo... Venz ha infatti lavorato ad un mini EP che vi presentiamo oggi pomeriggio in diretta.

Sono tre i brani a tema videogiochi che compongono il nuovo EP dell'artista, Venz sarà in diretta dalle 17:00 sul canale Twitch di Everyeye.it per svelarci il processo creativo dietro la realizzazione dei brani. L'EP di Venz sarà composto da tre canzoni, la prima dedicata a Returnal (non vogliamo svelarvi il titolo, per il momento) che uscirà proprio oggi mentre le altre due verranno pubblicate più avanti (ma l'attesa non sarà lunga, ve lo promettiamo) sui nostri canali, in ogni caso durante la diretta potrete ascoltare il mini album per intero. Le grafiche di Atrophia Cerebri (e di tutti gli altri brani dell'EP) sono ad opera di erGianco (Giancarlo Scazzeri), talentuoso illustratore romano che ha disegnato anche l'artwork della nostra rubrica L'INDIEmoniato condotta da Marco Mottura su Twitch.

Appuntamento quindi alle 17:00 di oggi martedì 17 agosto, nell'attesa ripubblichiamo qui sotto i Lyric e Visual video di APEX, la canzone di Monster Hunter Rise, diVergent, il brano dedicato a Cyberpunk 2077 e Quanto Male Fa, la canzone ispirata a Little Nightmares 2.

E non dimenticate di seguire Venz su Instagram e Spotify per tutti gli aggiornamenti sulle attività dell'artista, qui sotto vi trovate il player di Spotify per ascoltare tutte le canzoni di Venz.