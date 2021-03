Venz presenta il nuovo singolo a tema Little Nightmares 2 il 4 marzo su Twitch

Lo scorso mese vi abbiamo presentato diVergent la canzone di Cyberpunk 2077 a opera di Venz promettendovi un singolo singolo in arrivo. E adesso ci siamo, questa settimana vi presenteremo il nuovo brano dell'artista in diretta durante la maratona Everyeye 48 Ore Non Stop.

Grazie al supporto di Venz vi proporremo ogni mese una serie di brani dedicati ai videogiochi più in vista del momento. Appuntamento giovedì 4 marzo dalle 14:00 su Twitch per scoprire tutto su Quanto Male Fa, singolo interamente dedicato a Little Nightmares 2, gioco horror di Bandai Namco e Tarsier Studios che sta riscuotendo un buon successo di pubblico e critica. La pubblicazione del brano non costituisce un'iniziativa promozionale e in diretta durante la live vi racconteremo tutte le fasi creative che hanno guidato Venz nella sua interpretazione.

Il prossimo singolo di Venz sarà dedicato a Monster Hunter Rise ma per saperne di più vi toccherà aspettare ancora un pochino, nel frattempo vi rimandiamo all'appuntamento di giovedì 4 marzo e vi ricordiamo che Quanto Male Fa uscirà su Spotify e sul canale YouTube di Everyeye, al quale vi invitiamo caldamente ad iscrivervi e attivare la campanella delle notifiche per essere certi di non perdere questo e tutti gli altri video della nostra produzione quotidiana.



E non dimenticate di seguire Venz su Instagram per tutti gli aggiornamenti sui nuovi lavori di questo talentuoso artista, nel frattempo in calce alla notizia trovate il Lyric Video di diVergent, brano a tema Cyberpunk 2077.