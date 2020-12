La verità sul 'caso' Cyberpunk 2077! Parla CD Projekt RED

La trascrizione dell'ultima, intensa riunione con gli azionisti di CD Projekt, organizzata dai vertici dell'azienda e presente sul sito ufficiale di CD Projekt Red, chiarisce alcune questioni sulla delicata situazione di Cyberpunk 2077 tra problemi e richieste di rimborso provenienti da una parte dell'utenza console.

Nel corso di questa riunione, i massimi rappresentanti della software house polacca hanno candidamente ammesso di aver trascurato Cyberpunk 2077 su PS4 e Xbox One dando la precedenza al lavoro da svolgere sulle piattaforme più performanti (ossia PC, PS5 e Xbox Series X/S) e relegando in secondo piano l'ottimizzazione e il controllo qualità delle trasposizioni old-gen del kolossal sci-fi.

Ritornando poi sulla spinosa questione dei rimborsi su piattaforme della passata generazione, i vertici di CD Projekt hanno sottolineato come tutta l'operazione sia gestita da Microsoft e Sony, sollevando così dei dubbi sull'effettiva necessità e sulle finalità dell'ultima nota diramata dalla compagnia per annunciare un esteso piano di rimborsi di Cyberpunk 2077.

Non meno interessanti sono poi le considerazioni a caldo con cui i dirigenti di CD Projekt ribadiscono il loro impegno per risolvere a tutti i costi i problemi di Cyberpunk, in ragione della fiducia da ristabilire con il pubblico e della necessità di mantenere la reputazione della compagnia.