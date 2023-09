Un vero affare: PlayStation Store, al via gli sconti divertimento continuo

Su PlayStation Store ha preso il via la nuova offerta autunnale divertimento continuo che vi permetterà di portare a termine un vero affare acquistando DLC, espansioni e season pass per i vostri giochi preferiti a prezzi ridotti solamente fino al 12 ottobre.

Divertimento continuo è la promozione dedicata ai contenuti aggiuntivi e alle edizioni complete dei migliori giochi PS4 e PS5. Qualche esempio? Horizon Forbidden West Burning Shores è in sconto a 14.99 euro, in offerta anche Remnant II Ultimate Edition, Wo-Long Fallen Dynasty Deluxe Edition, Red Dead Redemption II Ultimate Edition e Ghost of Tsushima Director's Cut, questi ultimi due a meno di 30 euro.

Tutte le principali espansioni di The Sims 4 sono in offerta così come Dead Island 2 Gold Edition a 62.99 euro, Jurassic World Evolution 2 Edizione Deluxe a 20.99 euro e il bundle Cyberpunk 2077 + Phantom Liberty a 55.99 euro invece di 69,99 euro.

In chiusura vi segnaliamo anche gli sconti su Diablo Prime Evil Collection, sui DLC di Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles, sui pacchetti deluxe di The Elder Scrolls Online e sulle versioni Ultimate e Deluxe di Dragon Ball Z Kakarot, Borderlands 3, Dying Light 2 Stay Human, Mortal Kombat 11 e Assassin's Creed Odyssey.