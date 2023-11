E' tutto vero, finalmente: primo trailer di GTA 6 a dicembre, Rockstar conferma

Rockstar Games ha annunciato che presto pubblicherà il primo trailer del nuovo GTA. Nello specifico, GTA 6 verrà mostrato a inizio dicembre con un trailer, tra circa un mese quindi vedremo finalmente il gioco in azione.

Sam Houser ha scritto un messaggio per ringraziare i giocatori per la pazienza e ricordare che a dicembre si festeggiano i 25 anni di Rockstar Games, in poco più di due decenni la compagnia ha pubblicato giochi leggendari come la saga di GTA ma non solo, ed ora la società è pronta per guardare la futuro.

Rockstar Games parla di "next Grand Theft Auto" e non ufficializza il nome GTA 6, tuttavia arriva la conferma che il primo trailer verrà diffuso a inizio dicembre. Prima della fine dell'anno quindi scopriremo finalmente i dettagli sul nuovo gioco della serie Grand Theft Auto, ancora privo di una data di uscita ma secondo alcuni rumor in arrivo tra il 2024 e il 2025.

Questa sera, Take-Two annuncerà i risultati finanziari dell'ultimo trimestre e gli obiettivi per il prossimo anno fiscale, chissà se durante la riunione con gli azionisti ci sarà spazio per parlare anche dell'attesissimo GTA 6. In ogni caso, abbiamo una finestra di riferimento: trailer di GTA 6 a inizio dicembre. Siete contenti? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.