Il vero potenziale di PS5 e Xbox Scarlett sarà svelato nel tempo, secondo uno sviluppatore

Interpellato dai colleghi di GamingBolt sulla grafica di PS5 e Xbox Scarlett, il presidente e fondatore di eXiin Sebastien Le Touze di eXiin si è detto certo del fatto che molta della potenza computazionale delle console next-gen di Sony e Microsoft rimarrà inespressa al lancio delle piattaforme.

In base all'esperienza maturata in questo settore dal boss della software house belga attualmente al lavoro sull'avventura Ary and the Secret of Seasons, infatti, "è difficile dire come la prossima generazione possa influenzare lo sviluppo dei giochi futuri, dal momento che conosciamo ancora appieno le specifiche hardware dei due sistemi".

Nonostante questo, Le Touze invita gli appassionati di videogiochi a ricordare quanto è successo in passato dichiarando che "a un certo punto, i consumatori hanno pensato che il balzo tecnologico da Xbox 360 e PS3 a Xbox One e PS4 sarebbe stato rivoluzionario, eppure i titoli di lancio non sfruttano quasi mai le vere potenzialità dell'hardware delle console come invece avviene adesso con i giochi che vengono pubblicati su Xbox One e PS4. Potrebbe passare un po' di tempo, quindi, prima che noi sviluppatori sapremmo spingere al massimo l'hardware delle console di prossima generazione".

Nel delicato periodo di transizione tra questa e la prossima gen, quindi, secondo il capo di eXiin gli utenti dovrebbero "accontentarsi" di videogiochi che non sapranno sfruttare le risorse computazionali di Xbox Scarlett e PS5, salvo poi attendere la seconda parte del ciclo vitale delle nuove console di Microsoft e Sony per scoprirne le reali potenzialità e gli inevitabili limiti tecnologici, come d'altronde è accaduto in questa generazione con kolossal del calibro di Red Dead Redemption 2 o God of War.

Cosa ne pensate delle dichiarazioni di Le Touze? Ritenete anche voi che ci vorrà del tempo prima di capire le potenzialità di PlayStation 5 e le capacità di Xbox Scarlett o credere invece che riusciremo a scoprirlo (o quantomeno a intuirlo) già dall'uscita delle due console, previsto indicativamente tra la fine del 2020 e la prima metà del 2021?