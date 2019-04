Cyberpunk 2077: dettagli sulla gestione del Game Over

Philipp Weber, Quest Designer di Cyberpunk 2077, ha rivelato alcuni aspetti legati al Game Over. Come e quando sarà possibile incappare nella schermata in questione? Scopriamolo insieme, di seguito tutti i dettagli emersi inqueste ore.

Secondo quanto dichiarato, le missioni saranno gestite in maniera atipica e fallirne una non porterà al Game Over, dunque non sarà necessario portare a termine tutte le missioni con successo. La schermata di Game Over comparirà solo e unicamente se il nostro personaggio verrà ucciso, negli altri casi invece potremo continuare a giocare normalmente, con ogni probabilità però l'esito positivo o negativo delle missioni verrà utilizzato come indice di valutazione delle proprie performance, anche se Weber non è stato molto chiaro su questo aspetto.

Cyberpunk 2077 è ancora privo di una data di uscita, CD Projekt RED ha confermato che il gioco sarà presente all'E3 2019 in programma a giugno, inoltre sembra che lo studio polacco stia trattando per portare Cyberpunk su Google Stadia, anche in questo caso però non ci sono notizie certe a riguardo.

Sembra invece essere stato smentito il rumor legato alla presenza di Lady Gaga in Cyberpunk 2077, voce emersa nelle scorse settimane dopo che la cantate è stata avvistata negli uffici di CD Projekt.