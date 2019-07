Versione aggiornata di Nintendo Switch: dataminer segnala ulteriori avvistamenti

La Casa di Kyoto ha ufficialmente presentato il nuovo modello della propria console ammiraglia, confermando l'arrivo sul mercato della nuova Nintendo Switch Lite.

La sete di informazioni legata ai progetti hardware della compagnia nipponica non sembra tuttavia essersi esaurita. Dopo le segnalazioni di The Verge in merito ad una possibile revisione hardware dell'originale Nintendo Switch, nuovi spunti arrivano dal dataminer noto su Twitter come "Mike Heskin". Come potete verificare in calce a questa news, l'utente ha infatti pubblicato diversi cinguettii legati in particolare ad elementi da lui rilevati nel corso di un'analisi della aggiornamento di sistema 5.0 di Nintendo Switch.

Secondo quanto riportato da Heskin, all'interno di quest'ultima erano già rinvenibili alcuni riferimenti alla nuova Switch Lite, ai quali tuttavia se ne affiancherebbero di ulteriori, legati invece ad una misteriosa versione aggiornata dell'attuale Nintendo Switch. Quest'ultima ipotetica console presenterebbe il medesimo SoC di Switch Lite ed includerebbe una LPDDR4X DRAM, in grado di offrire una migliore livello di autonomia della batteria. Le caratteristiche della GPU consentirebbero inoltre un leggero incremento nelle performance della console. Infine, il dataminer segnala di non aver riscontrato riferimenti ad una eventuale versione "Pro" di Nintendo Switch.

Come di consueto, vi ricordiamo che Nintendo non ha ad ora offerto alcuna conferma in merito al sussistere di simili piani in tema hardware. Il Presidente Doug Bowser ha inoltre sottolineato che Switch Lite sarà l'unico nuovo hardware Switch ad esordire nel periodo delle festività.