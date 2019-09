La versione femminile di Ludens, mascotte di Kojima Productions, diventa una action figure

Se adorate il design di Yoji Shinkawa e avete apprezzato particolarmente Ludens, l'astronauta corazzato che fa da mascotte per Kojima Productions, allora non potete non dare un'occhiata alla sua versione femminile targata Kotobukyia.

La celebre azienda produttrice di statue e action figure ispirate al mondo di film, videogiochi e fumetti ha infatti annunciato un nuovo prodotto che, basandosi sempre sul personaggio creato da Shinkawa, lo trasforma in una donna e gli dà un volto ben definito. All'interno della confezione troverete l'action figure dotata di numerose articolazioni e accessori come uno stand, che vi aiuteranno a far assumere al personaggio qualsiasi posa, compresa quella del logo di Kojima Productions con in mano la bandiera. Tra i vari accessori ci sono anche un fucile, strumenti da agganciare sulla parte posteriore dell'armatura e una maschera per coprire il volto della fanciulla. La stessa armatura può essere staccata dal corpo dell'action figure, così da lasciare ai collezionisti la piena libertà di scegliere come esporre il prodotto sulla propria mensola o scrivania.



Per chi volesse procedere all'acquisto, sappiate che le prenotazioni sono appena state aperte e l'uscita del prodotto è prevista per il prossimo marzo 2020 al prezzo di circa 70 dollari.

A proposito di Kojima e statue, in occasione del Tokyo Game Show 2019 sono stati mostrati altri collezionabili dedicati a Death Stranding e Ludens.