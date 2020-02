Versione finale di Dreams: Media Molecule svela le novità dell'editor di Creazione Onirica

Dalle pagine del PlayStation Blog ufficiale, gli autori di Media Molecule illustrano con dovizia di particolari tutte le novità e le aggiunte che interesseranno l'editor di Creazione Onirica di Dreams una volta approdati alla versione finale su PS4.

Oltre alla già preannunciata integrazione dei livelli della Storia principale, di numerosi tutorial esplicativi e di un'interfaccia riorganizzata, la versione 1.0 di Dreams vedrà l'ingresso di due nuovi Kit di Creazione chiamati "Benvenuti a Casa" e "Tempio Antico": ciascun kit comprenderà tantissimi elementi modulari da riutilizzare liberamente nell'editor del gioco, la Creazione Onirica.

Sempre a proposito dell'editor, gli sviluppatori britannici promettono di aver risolto all'incirca 18.000 bug (un conteggio che però parte dal lancio della fase Early Access) e di aver integrato dei nuovi strumenti Termometro, favorendo in questo modo l'analisi dei livelli con mappa termica che andrà a rappresentare lo spazio e le risorse computazionali spese per ciascun modello poligonale inserito nel proprio livello custom. All'interno della "nuova" Creazione Onirica troveranno spazio anche dei segnalibri per le telecamere e un nuovo schema di comandi basato sulle levette analogiche, ma con la possibilità, per chi lo desiderasse, di mantenere l'impostazione attuale basata sui sensori di movimento del DualShock 4 o dei controller PS Move.

Già che ci siamo, vi proponiamo lo splendido video confezionato dallo youtuber Project Genesis per evidenziare i livelli fan made più importanti che sono apparsi di recente nel Sogniverso della versione in Accesso Anticipato, a testimonianza della passione nutrita dalla community di questo ambizioso sandbox creativo nato da una costola del lavoro svolto in questi anni da Media Molecule con LittleBigPlanet e Tearaway.

Il lancio dell'edizione finale di Dreams è previsto per il 14 febbraio in esclusiva su PS4, ma arriverà prima per gli Early Access attraverso il download di un aggiornamento gratuito che potrà essere effettuato già a partire dall'11 febbraio.