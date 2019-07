La versione fisica di Shenmue 3 per PC conterrà solamente l'installer di Epic Games Store

Dopo aver parlato della politica dei rimborsi per i backer delusi dell'esclusiva PC Digital Epic Games Store di Shenmue III, YS Net e Deep Silver hanno confermato che l'edizione fisica per PC conterrà un disco.... privo di gioco.

Facciamo chiarezza: i sostenitori della campagna Kickstarter che hanno optato per la versione retail PC riceveranno effettivamente l'edizione fisica, questa conterrà solamente un disco con al suo interno l'installer di Epic Games Store, con l'obbligo quindi di scaricare interamente il gioco.

"La versione fisica per PC sarà distribuita su un solo disco, supporto che conterrà l'installer di Epic Games Store e non avrà al suo interno alcun dato o file relativo al gioco", questo è quanto si legge di un recente aggiornamento per i backer di Kickstarter.

Una situazione simile si era verificata nel 2015 con il lancio di Metal Gear Solid V The Phantom Pain, la versione PC fisica del gioco Konami includeva solamente l'installer di Steam. La decisione di Deep Silver non è stata accolta positivamente dalla community e sono in molti a lamentarsi per questa scelta, che di fatto non agevola in alcun modo i finanziatori del progetto.