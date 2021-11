La versione fisica di Super Mario 3D All Stars è nuovamente in vendita su Amazon

Super Mario 3D All-Stars è una raccolta di tre celebri titoli di Super Mario, uscita il 18 settembre 2020 ed in vendita solamente fino al 31 marzo di quest'anno, include le versione rimasterizzate di Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy.

Quest'oggi su Amazon abbiamo scovato questa raccolta di giochi ad un prezzo veramente interessante, è stata infatti ritirata dal mercato a marzo di quest'anno, probabilmente si tratta di vecchie scorte di magazzino, una volta terminate non sarà più possibile in nessun modo acquistarne una versione sigillata.

Nintendo ha infatti dichiarato che "Super Mario 3D All-Stars è stato reso disponibile per un periodo limitato in occasione del 35° anniversario di Super Mario Bros. Chiunque l'abbia acquistato la versione digitale prima del 1° aprile potrà continuare a giocare anche in seguito e riscaricare il software dal Nintendo eShop qualora l'avesse archiviato o cancellato. La versione su scheda di Super Mario 3D All-Stars rimarrà disponibile presso i rivenditori fino a esaurimento scorte".

É acquistabile su Amazon a 49,98 euro, addirittura con lo sconto di 11 euro dal prezzo di listino di 59,99 euro, venduta da un venditore affidabile e spedita da Amazon, che quindi ci offre una garanzia diretta per ogni tipo di problema sul prodotto.