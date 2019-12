La versione Nintendo Switch di LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker, promette TT Games

Nel corso di un'intervista concessa a NintendoEverything, James Burgon e Arthur Parsons di TT Games hanno speso parole al miele per la versione Nintendo Switch di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, confermando così come lo sviluppo del progetto stia procedendo spedito.

In qualità di produttore associato di TT Games, Burgon spiega che "il gioco funziona come un sogno su Switch, è stato grandioso sin dalla prima build confezionata dagli sviluppatori. Con la nuova tecnologia a nostra disposizione, fin dall'inizio abbiamo concepito questo titolo su Switch perchè è una delle nostre piattaforme di riferimento negli Stati Uniti, quindi vogliamo davvero renderle giustizia".

Gli fa eco Arthur Parsons, sviluppatore capo di TT Games, affermando come "Switch non è una sfida per noi, è dal 2006 che lavoro a porting di giochi di Star Wars su console Nintendo come Wii e Wii U. Si, ci sono sempre diversi aspetti e limiti hardware e software da tenere in considerazione con tutte le console, ma lavoriamo sodo per assicurarci che l'esperienza offerta all'utente sia la migliore possibile a prescindere dalla piattaforma".

A questo punto non ci resta che attendere l'annuncio della data di lancio ufficiale di Star Wars: La Saga degli Skywalker, prevista nel corso del 2020 su Switch, PC, PS4 e Xbox One. Nel frattempo, vi lasciamo al nostro speciale su LEGO Star Wars The Skywalker Saga realizzato in occasione dell'E3 2019.