La versione Nintendo Switch di Mortal Kombat 11 peserà oltre 20 GB

Mortal Kombat 11 sarà un giocone anche su Nintendo Switch? A livello di peso sicuramente sì. In attesa di provare la versione definitiva del picchiaduro anche sulla console ibrida di Nintendo, scopriamo infatti che le dimensioni del titolo NetherRealm sono di quelle importanti.

Il ritorno della serie su una console Nintendo dopo tanti anni costerà caro alle nostre micro SD, visto che la versione definitiva del gioco peserà un totale di 22.53 GB, di cui circa 16 sono relativi all'aggiornamento del day one che sarà dunque piuttosto corposo.

Il gioco base in sé pesa dunque "solo" 6 GB, e la soluzione della patch è stata presa probabilmente per non utilizzare costose cartucce più capienti. Non si tratta comunque di un record, visto che Wolfenstein 2, che pure aveva utilizzato lo stesso metodo, di gigabyte ne occupa ben 23, ma per farvi avere un'idea delle dimensioni del gioco, sappiate che la versione digitale di The Legend of Zelda: Breath of the Wild occupa poco più di 13 GB.

Nel frattempo NetherRealm continua a svelare nuovi personaggi nel roster del picchiaduro. Ieri è stata infatti confermata la presenza di Kitana in Mortal Kombat 11. Per saperne di più sulla serie in generale, date un'occhiata al nostro speciale su Mortal Kombat.