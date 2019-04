La versione PC di Borderlands 3 uscirà in esclusiva su Epic Games Store

Con ancora negli occhi le spettacolari scene di gioco del trailer che ha annunciato la data di uscita di Borderlands 3, ci reimmergiamo nell'universo sci-fi dello sparatutto di Gearbox Software per confermare i rumor degli ultimi giorni che davano la versione PC del titolo in vendita esclusivamente su Epic Games Store.

Nel fissare al 13 settembre l'uscita di Borderlands 3 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, gli sviluppatori capitanati da Randy Pitchford e i vertici di 2K hanno infatti annunciato che il titolo potrà essere acquistato su PC solo su Epic Store fino al mese di aprile del 2020.

"La nostra missione, oltre a offrire delle esperienze di intrattenimento più coinvolgenti e accattivanti, è quella di abbracciare nuove piattaforme di distribuzione che contribuiranno al nostro sforzo di far crescere il pubblico per Borderlands 3", ha dichiarato il presidente di 2K David Ismailer confermando che, scaduto questo periodo di esclusiva della durata di sei mesi, sarà possibile acquistare la versione PC di Borderlands 3 su diversi altri store digitali non meglio specificati.

Su queste pagine trovate tutti i dettagli su edizioni speciali e bonus per chi deciderà di prenotare l'ultima epopea sparatutto di Gearbox, a prescindere dalla propria piattaforma d'elezione. Qualora ve lo foste perso, vi riproponiamo lo speciale su Borderlands 3 di Daniele D'Orefice con tutte le considerazioni e le analisi del filmato di presentazione ammirato durante il PAX East 2019.