Versione PC di Detroit Become Human: Epic Store pubblica i Requisiti Minimi e Consigliati

Pochi giorni fa, è stato reso noto al pubblico che diversi Titoli di Quantic Dream sarebbero stati protagonisti di un nuovo esordio videoludico, grazie ad una pubblicazione su PC.

Piuttosto a sorpresa, tuttavia, è stato annunciato che questi ultimi, tra cui troviamo Detroit: Become Human, ma anche Heavy Rain e Beyond Two Souls, non approderanno su Steam. Al contrario, esordiranno su PC in qualità di esclusive Epic Games Store. Ed è proprio dalla scheda dedicata all'ultimo Gioco di Quantic Dream che apprendiamo i requisiti hardware necessari per usufruire di Detroit: Become Human su PC. Ve li riportiamo dunque di seguito:

Requisiti Minimi:

OS: Windows 7-64 bits

Processor: i5-2400 @ 3.4GHz o equivalente

Memory: 4GB RAM

Graphics: nVidia GTX 660 o equivalente

VRAM: 2GB

Graphics API: Vulkan

Requisiti Consigliati:

OS: Windows 10-64 bits

Processor: I7-2700K o equivalente

Memory: 12GB RAM

Graphics: nVidia GTX 1080 o equivalente

VRAM: 8GB

Graphics API: Vulkan

Ad ora, non è stata ancora confermata una data di pubblicazione precisa del Titolo su. Tuttavia, in vista di quest'ultima, ricordiamo ai Lettori che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra Recensione di Detroit: Become Human , all'interno della quale Giuseppe Arace ne analizza la versione Playstation 4. Per maggiori informazioni in merito alla Software House francese, segnaliamo un interessante approfondimento interamente dedicato al futuro di Quantic Dream , a firma di Giuseppe Carrabba.