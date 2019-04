La versione PC di Mortal Kombat 11 utilizzerà il DRM Denuvo

A dispetto del fatto che molti utenti continuano ad esternare il proprio disprezzo per la tecnologia anti-tamper, il DRM Denuvo sarà utilizzato anche da NetherRealm Studios e Warner Bros. Interactive Entertainment per la protezione della versione PC dell'imminente Mortal Kombat 11, come ci conferma la pagina Steam del titolo.

Nel corso degli ultimi anni, si è creato un malcontento sempre più fragoroso nella community PC, che mal digerisce l'implementazione di Denuvo a causa del negativo impatto prestazionale che la tecnologia andrebbe ad esercitare sui giochi (diversi video comparativi hanno dimostrato che, in effetti, alcuni titoli come Dishonored 2, Mass Effect: Andromeda e Lords of the Fallen hanno tratto giovamento dalla rimozione del DRM). È chiaro, però, come lo studio di sviluppo abbia intenzione di tenere a bada i pirati, quantomeno nelle settimane immediatamente successive al lancio di Mortal Kombat 11, lasso di tempo nel quale il picchiaduro concentrerà un gran quantitativo di vendite.

Ricordiamo ai lettori che Mortal Kombat 11 sarà disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch a partire dal 23 aprile. Il nuovo spot promozionale in live action dedicato al nuovo capitolo della serie di NetheRealm Studios ha confermato la presenza della letale Kitana nel roster di gioco.