La versione PC di Remnant 2 'progettata pensando all'upscaling attivo'

Coloro che hanno acquistato la Ultimate Edition di Remnant 2 hanno usufruito dell'accesso anticipato rispetto alla data di uscita del 25 luglio. Alcuni giocatori PC, però, si sono lamentati delle prestazioni e Gunfire Games ha prontamente risposto.

In un post di Reddit, il team di sviluppo ha indicato alcune risoluzioni e promesso un aggiornamento post-lancio che migliori le prestazioni nel loro complesso, anche dopo che qualcuno aveva lamentato che Remnant 2 non gira in 4K nativi a 60fps nemmeno con una RTX 4090. Comunque sia, in questo stesso messaggio la software house chiarisce per trasparenza quanto segue:

"Abbiamo progettato il gioco tenendo in considerazione l'upscaling (DLSS/FSR/XeSS). Pertanto, se lasciate le impostazioni di Upscaling così come sono (potete premere "Ripristina impostazioni predefinite" per riportarle alla normalità), dovreste poter riscontrare il gameplay più fluido in assoluto."

In alternativa, c'è chi suggerisce di attenuare le impostazioni delle ombre. L'upscaling è un tema sempre controverso, poiché alcuni sostengono che sia un modo per gli sviluppatori di saltare l'ottimizzazione. Ad ogni modo, come notato da Gunfire Games, i problemi di "Memoria esaurita durante il caricamento" sembrano verificarsi maggiormente sulle CPU Nvidia GeForce RTX 4090 e Intel Core i9-13900k.

In ogni caso, per adesso Remnant 2 fa furore con una pioggia di voti positivi. L'uscita del gioco, prevista per il 25 Luglio, è ormai imminente.