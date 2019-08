La versione PC di The Surge 2 non avrà Denuvo: gli sviluppatori spiegano perchè

A poche settimane dal lancio del soulslike sci-fi The Surge 2, i vertici di Deck13 Interactive fanno definitivamente chiarezza su uno dei punti più dibattuti tra i fan della loro serie action ruolistica e confermano, dalle pagine di Steam, che la versione PC del loro titolo non utilizzerà il DRM Denuvo.

Nel ribadire il concetto per ufficializzare l'abbandono del controverso sistema di protezione anti-tamper, i rappresentanti della software house tedesca hanno aggiornato le FAQ della scheda di The Surge 2 su Steam e risposto direttamente ai propri appassionati dichiarando che il titolo non avrà Denuvo, nonostante sia stato utilizzato per il client impiegato nelle recenti fasi di beta a porte chiuse.

"Denuvo è lì solo per la Closed Beta attualmente in corso e sarà disattivato in seguito", chiariscono i ragazzi di Deck13 confermando ancora una volta la volontà di non servirsi del famoso DRM di Denuvo Software Solutions GmgH, uno dei software anti-tamper più adottati dalle case di sviluppo più disparate (come nel caso recente di Gearbox e dell'annuncio di Borderlands 3 con Denuvo) per evitare che la diffusione delle copie pirata indotta dalla pressochè immediata violazione del sistema di protezione possa impattare negativamente sulle vendite di lancio.

Gli autori dell'azienda teutonica scelgono così di affrontare la spinosa questione della pirateria digitale approcciandosi al problema con l'atteggiamento positivo (ma non sempre efficace) di chi spera che la passione dei propri fan li induca ad acquistare il titolo, specie in virtù dell'assenza di un DRM che avrebbe potuto inficiare sulle prestazioni. A prescindere dalla vostra piattaforma d'elezione e nell'attesa di conoscere il vostro parere al riguardo servendovi del modulo dei commenti a fondo pagina, vi ricordiamo che The Surge 2 arriverà su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 24 settembre.