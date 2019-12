La versione Stadia di Darksiders Genesis costa 10 euro in più di quella PC

Sembrava che dovesse rappresentare il futuro dei videogame, e probabilmente per certi versi lo fa pure (se non ci credete, leggete la nostra recensione di Google Stadia), ma la piattaforma straming di Big G continua a generare polemiche, soprattutto per quanto riguarda il prezzo.

Fin dall'inizio si è discusso del prezzo dei giochi, che a volte su Google Stadia risulta più alto rispetto alle altre versioni di uno stesso titolo, che i vertici dell'azienda hanno sempre giustificato con la qualità e la quantità dei servizi offerti da Stadia, e dalla possibilità di poterci giocare su praticamente qualsiasi dispositivo.

Non dovrebbe stupire dunque in questo senso il prezzo di Darksiders Genesis, uno dei primi giochi ad essere disponibile fin dal lancio anche sulla piattaforma di Google, e che su quest'ultima si trova ad un prezzo più alto di 10 euro rispetto alla versione PC digitale.

Su Steam, GOG e Humble Store infatti, Darksiders Genesis costa 29.99 euro, mentre per portarsi a casa la versione Stadia bisogna sborsare 39.99 euro. Il publisher THQ Nordic non ha ancora commentato la questione, ma è probabile che si farà di nuovo riferimento ai servizi offerti da Google.

Voi che ne pensate? Secondo voi vale la pena spendere anche dieci euro in più per avere la portatilità e la possibilità di giocare in cloud ovunque, o trattandosi di un servizio digitale è auspicabile avere un prezzo in linea con la concorrenza?

Nel frattempo, per approfondire sul gioco, date un'occhiata alla nostra recensione di Darksiders Genesis.