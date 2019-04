Layers of Fear 2 non arriverà su Nintendo Switch al lancio

Gun Media è tornato ad aggiornarci su Layers of Fear 2, il seguito dell'avventura horror pubblicata nel febbraio del 2016 ed accolta col modesto favore della critica e dei giocatori.

Sfortunatamente, non sono buone nuove quelle che giungono da parte del publisher che, nel corso del PAX East, ha rivelato ai colleghi di Dualshockers come la versione Nintendo Switch del titolo non riuscirà ad essere pubblicata in contemporanea con le altre edizioni. "Il nostro commento ufficiale è: niente Switch al lancio", è stato l'asettico commento di Ronnie Hobbs di Gun Media.

La trama di Layers of Fear 2, che si estenderà per un totale di 9-10 ore di gioco, graviterà attorno all'attore hollywoodiano Jimmy che, attratto dal successo professionale e dalle ambizioni di un carismatico regista, decide di girare un film a bordo di una nave.

Ricordiamo ai lettori che Layers of Fear 2 sarà pubblicato su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch ad una data di lancio ancora da annunciare. Il titolo, sviluppato dai ragazzi di Bloober Team, è tornato di recente a mostrarsi in azione con un nuovo filmato ambientato sul transatlantico in cui il nostro personaggio verrà intrappolato da mostro orrorifici. Cosa vi aspettate dal secondo capitolo della serie horror?