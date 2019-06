Che fine hanno fatto le versioni mobile e Switch di Apex Legends? Ce lo spiega Respawn

Intervistato dalla redazione di USGamer a conclusione dell'E3 2019, il produttore esecutivo di Respawn Entertainment, Drew McCoy, è tornato a parlare della versione Nintendo Switch di Apex Legends e ha spiegato come procede la trasposizione su sistemi iOS e Android del battle royale di Electronic Arts.

In merito alla versione mobile di Apex Legends, preannunciata proprio da Respawn durante l'EA Play della fiera losangelina, McCoy ha preferito glissare sull'argomento e affermato che "in questo specifico momento non vogliamo parlare della versione mobile, ma posso dire che è una cosa che stiamo esplorando per cercare di capire se sia o meno una cosa fattibile".

Se le probabilità di esplorare entro breve l'isola di Canyon dei Re impugnando il nostro fido smartphone sono ridotte ad un lumicino, ancor più remota è invece la possibilità di affrontare le sfide dello sparatutto gratuito di EA su Nintendo Switch, come spiega lo stesso produttore esecutivo di Respawn riferendo che "non è una cosa di cui ci stiamo occupando attualmente".

La Stagione 2 di Apex Legends, prevista al lancio a inizio luglio, si terrà perciò solo ed esclusivamente su PC, PlayStation 4 e Xbox One. L'unica occasione che i ragazzi di Respawn ci offrono per "giocare in mobilità" al loro battle royale è perciò quella rappresentata dall'utilizzo del rampino per aggrapparci ai Draghi che hanno preso d'assalto l'arena volando nei cieli di Apex Legends, un evento che ha contribuito ad aggiungere un pizzico di imprevedibilità all'esperienza ludica delle Leggende.