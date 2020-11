Quante versioni di PlayStation 4 esistono?

Nel corso dei ben 7 anni trascorsi dal giorno della sua prima uscita sul mercato videoludico internazionale, PlayStation 4 ha vissuto una progressiva evoluzione sia nella propria forma che nelle prestazioni.

In particolare, a generazione ormai terminata quella che è ormai la penultima console di casa Sony, appartenente all’ottava generazione videoludica, conta un totale di ben tre modelli principali differenti, ciascuno dei quali possiede poi alcune varianti diverse che ne modificano alcuni piccoli dettagli.

PlayStation 4 Base

Questa versione di PlayStation 4 è la prima uscita sul mercato nell’ormai lontano 2013; a causa dei frequentissimi problemi di rumorosità delle ventole e di surriscaldamento lamentati dagli utenti, uscirono alcune versioni migliorate, denominate con i termini Chassis A, B e C.

PlayStation 4 Slim

La versione Slim della console, denominata inizialmente come PS4 Chassis D, introdusse non solo ulteriori migliorie dal punto di vista del sistema di raffreddamento interno, ma modificò in modo abbastanza radicale la forma della stessa, rimpicciolendola e migliorandone il design, senza però aumentare le prestazioni della console. Nel corso del 2018 sono state rilasciate due ulteriori versioni, ovvero Chassis E e Chassis F.

Playstation 4 Pro

A differenza della versione Slim, PS4 Pro è un aggiornamento della console base soprattutto in termini di prestazioni, arrivando a gestire una risoluzione 4K e un framerate migliorato, al prezzo di un aumento delle dimensioni complessive della console e di un costo più elevato.