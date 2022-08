Tutte le versioni di Resident Evil 4: GameCube, PS2, Wii, VR... quale avete giocato?

Dall'originale per GameCube fino alla più recente riedizione in VR, ecco tutte le versioni di Resident Evil 4 pubblicato nel corso degli anni da Capcom. E voi quali avete giocato?

I fan dell'horror game ideato da Shinji Mikami non aspettano altro che mettere le mani sul remake di prossima uscita in arrivo su console PlayStation 5. Prima di scoprire le novità a cui sta lavorando Capcom, facciamo un salto nel passato per riscoprire la lunga storia dell'avventura con protagonista Leon S. Kennedy.

Resident Evil 4 vede per la prima volta la luce nel gennaio del 2005, quando viene pubblicato su Nintendo Gamecube. Dopo aver ben impressionato critica e giocatori e aver segnato la storia della serie con la svolta action, il titolo viene pubblicato nell'autunno dello stesso anno su PlayStation 2. Al netto di qualche lacuna tecnica, questa edizione contiene la mini campagna aggiuntiva Separate Ways in cui vestiamo i panni di Ada Wong.

Dopo le pressanti richieste dei fan, Resident Evil 4 arriva su PC nel 2007, ma il port deluderà per le varie carenze sul fronte grafico e per la mancanza del supporto al mouse. Nel corso del tempo l'edizione PC verrà però aggiornata da Capcom ed anche la scena dei modder contribuirà a migliorare costanemente l'esperienza. La migliore versione per Personal Computer arriverà in ogni caso nel 2014 con la HD Edition.

Ottima invece la conversione per Wii, che include tutti i contenuti precedentemente pubblicati e sfrutta i sensori di movimento di Wii Remote e Nunchack. In seguito la HD Remastered approderà su console PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4 e Xbox One, ma le edizioni più degne di nota saranno quelle per Switch e per Oculus Quest 2, con quest'ultima che dal 2021 consentirà di giocare in prima persona e sfruttare un nuovo sistema di controllo (che potete approfondire nella nostra Recensione di Resident Evil 4 VR).

Per ulteriori dettagli vi rimandiamo al filmato che abbiamo confezionato per voi e che potete gustarvi in apertura. E voi quanto attendete Resident Evil 4 Remake?